BRIEF-Groupe E And Romande Energie Sell Cisel Informatique To Its Management

July 11 (Reuters) - Romande Energie Holding SA:
* GROUPE E AND ROMANDE ENERGIE ENTRUST CISEL INFORMATIQUE TO ITS MANAGEMENT
* GROUPE E AND ROMANDE ENERGIE EACH OWN 45% OF CISEL INFORMATIQUE’S SHARE CAPITAL
* GROUPE E AND ROMANDE ENERGIE ARE SELLING THEIR ENTIRE INTERESTS IN CISEL TO MANAGEMENT
* CISEL INFORMATIQUE SA WILL BECOME FULLY INDEPENDENT AT END OF JULY THIS YEAR
* NO JOB LOSSES WILL OCCUR AS A RESULT OF THIS MANAGEMENT BUY-OUT Source text - bit.ly/2udkyLi Further company coverage: (Gdynia Newsroom)