Healthcare
March 18, 2020 / 5:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Groupe Pizzorno To Adapt Organisation In Line With Covid-19-Linked Regulations

1 Min Read

March 18 (Reuters) - GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT SA :

* ON CORONAVIRUS: WILL MAINTAIN THE COLLECTION OF HOUSEHOLD WASTE BY ADAPTING ITS HUMAN RESOURCES IN ACCORDANCE WITH THE HYGIENE AND PREVENTION GUIDELINES ISSUED BY GOVERNMENT

* ON CORONAVIRUS: WILL MAINTAIN THE WASTE TREATMENT ACTIVITY AT ITS OPERATING SITES

* ON CORONAVIRUS: WILL CLOSE THE WASTE COLLECTION CENTERS FOR PRIVATE INDIVIDUALS MANAGED BY THE GROUP

* ON CORONAVIRUS: GROUP WILL CONTINUE TO ADAPT ITS ORGANIZATION IN LINE WITH CHANGING CIRCUMSTANCES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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