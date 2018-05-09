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May 9, 2018 / 12:47 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Groupon Reports Q1 Non-GAAP EPS Of $0.03

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Groupon Inc:

* GROUPON ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.03

* Q1 LOSS PER SHARE $0.01

* Q1 REVENUE $626.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $603.8 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* BOARD OF DIRECTORS APPROVED $300 MILLION SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION

* 2018 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE RAISED TO $280 MILLION TO $290 MILLION

* GROUPON - EXPECT CURRENT FOREIGN EXCHANGE RATES, VOUCHERCLOUD DEAL TO CONTRIBUTE $5 TO $6 MILLION TO ADJUSTED EBITDA IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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