BRIEF-Groupon Reports Q1 Non-GAAP EPS Of $0.03

May 9 (Reuters) - Groupon Inc:
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.03
* Q1 REVENUE $626.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $603.8 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* BOARD OF DIRECTORS APPROVED $300 MILLION SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION
* 2018 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE RAISED TO $280 MILLION TO $290 MILLION
* GROUPON - EXPECT CURRENT FOREIGN EXCHANGE RATES, VOUCHERCLOUD DEAL TO CONTRIBUTE $5 TO $6 MILLION TO ADJUSTED EBITDA IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: