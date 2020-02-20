Healthcare
February 20, 2020 / 1:43 AM / a few seconds ago

BRIEF-Grown Up Group Investment Says Ops Impacted By Coronavirus

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Grown Up Group Investment Holdings Ltd :

* IMPACT OF OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATION

* DUE TO PROLONGED WORK SUSPENSION AND REDUCED WORKFORCE MOBILITY, SEES A TEMPORARY DECREASE IN PRODUCTION

* CERTAIN SCHEDULED DELIVERIES COULD ALSO BE COMPROMISED OWING TO TRAFFIC LIMITATIONS ENFORCED BETWEEN CITIES & PROVINCES

* PRODUCTION FACILITY, GLOBAL DEVELOPMENT AND SUPPLY CHAIN CENTRE LOCATED IN SHENZHEN HAVE RESUMED PRODUCTION ON 12 FEB

* GROUP’S PRODUCTION FACILITY IN JIANGXI PROVINCE HAS RESUMED PRODUCTION ON 18 FEBRUARY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below