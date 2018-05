May 7 (Reuters) - Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV :

* GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV - IN APRIL 2018, GAP REGISTERED A 10.4% INCREASE IN NUMBER OF SEATS AVAILABLE COMPARED TO APRIL 2017

* GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV - LOAD FACTORS FOR MONTH DECREASED BY 0.4 PERCENTAGE POINTS, FROM 83.8% IN APRIL 2017 TO 83.4% IN APRIL 2018