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Healthcare

BRIEF-GSK, Ahren Announce Co-Led Series A Investment In Adrestia

By Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:

* GSK - GSK AND AHREN ANNOUNCE CO-LED SERIES A INVESTMENT IN ADRESTIA

* GSK - ADRESTIA WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $230M (£172M) FROM EACH PROJECT IN POST-OPTION MILESTONE PAYMENTS

* GSK - IN ADDITION TO THE SERIES A INVESTMENT FOR AN EQUITY STAKE, GSK IS ALSO MAKING AN UPFRONT PAYMENT FOR THE COLLABORATIVE PROJECTS

* GSK - WILL CO-LEAD A SERIES A INVESTMENT IN ADRESTIA TO DEVELOP PRECISION MEDICINES.

* GSK - IN ADDITION, GSK IS ENTERING INTO A MULTI-YEAR AGREEMENT WITH ADRESTIA ON UP TO FIVE STRATEGIC, COLLABORATIVE PROJECTS Source text: bit.ly/2Wqmxtp Further company coverage:

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