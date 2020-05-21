Healthcare
May 21, 2020 / 11:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-GSK Partners With Samsung Biologics To Secure Additional Manufacturing Capacity For Innovative Biopharmaceutical Portfolio

1 Min Read

May 21 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:

* GSK PARTNERS WITH SAMSUNG BIOLOGICS TO SECURE ADDITIONAL MANUFACTURING CAPACITY FOR INNOVATIVE BIOPHARMACEUTICAL PORTFOLIO

* SAMSUNG BIOLOGICS WILL PROVIDE GSK WITH ADDITIONAL CAPACITY FOR LARGE-SCALE BIOPHARMACEUTICAL PRODUCT MANUFACTURING

* AGREEMENT IS WORTH MORE THAN $231 MILLION US OVER NEXT EIGHT YEARS

* AGREEMENT TO INITIALLY COVER COMMERCIAL PRODUCTION OF BENLYSTA (BELIMUMAB), TECH TRANSFER STARTS IN 2020, FIRST COMMERCIAL SUPPLY EXPECTED IN 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

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