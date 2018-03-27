FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 27, 2018 / 5:17 AM / in 12 hours

BRIEF-GSK To Review Of Horlicks, Consumer Nutrition Products To Fund Novartis Deal

Reuters Staff

2 Min Read

March 27 (Reuters) - Glaxosmithkline Plc:

* GLAXOSMITHKLINE - TRANSACTION WITH NOVARTIS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO ADJUSTED EARNINGS IN 2018 AND THEREAFTER, AND TO STRENGTHEN CASH FLOW GENERATION

* GSK ALSO TO INITIATE STRATEGIC REVIEW OF HORLICKS AND OTHER CONSUMER NUTRITION PRODUCTS TO SUPPORT TRANSACTION FUNDING.

* ‍REVIEW WILL INCLUDE AN ASSESSMENT OF GROUP’S SHAREHOLDING IN INDIAN SUBSIDIARY, GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE LTD​

* STRATEGIC REVIEW WILL INCLUDE AN ASSESSMENT OF GSK’S 72.5% SHAREHOLDING IN COMPANY

* ‍EXPECTS OUTCOME OF STRATEGIC REVIEW TO BE CONCLUDED AROUND END OF 2018​

* GLAXOSMITHKLINE - CONSUMER HEALTHCARE BUSINESS TO CONTINUE TO INVEST IN GROWTH OPPORTUNITIES FOR OTC, ORAL HEALTH BRANDS, SUCH AS SENSODYNE AND ENO

* GLAXOSMITHKLINE - ACTIVELY INVESTING IN PHARMACEUTICAL, VACCINES BUSINESSES, INCLUDING BUILDING NEW MANUFACTURING CAPACITY IN VEMGAL, KARNATAKA, NASHIK

* GLAXOSMITHKLINE - BUYOUT TO BE STRUCTURED AS CANCELLATION OF NOVARTIS’ SHARES IN JV IN CONSIDERATION OF JOINT VENTURE PAYING BUYOUT PRICE TO NOVARTIS

* GSK HAS ENTERED INTO A COMMITTED FACILITIES AGREEMENT TO SUPPORT FUNDING OF BUYOUT

* AGREED TO PAY BREAK FEE OF $200 MILLION IN NOVARTIS DEAL

* JOINT VENTURE WILL CONTINUE TO PAY DIVIDENDS TO GSK AND NOVARTIS IN ACCORDANCE WITH ITS ESTABLISHED PRACTICE UNTIL COMPLETION Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.