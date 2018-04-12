FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 12, 2018 / 7:05 AM / Updated 6 hours ago

BRIEF-GSK To Transfer Rare Disease Gene Therapy Portfolio To Orchard Therapeutics

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:

* GSK SIGNS STRATEGIC AGREEMENT TO TRANSFER RARE DISEASE GENE THERAPY PORTFOLIO TO ORCHARD THERAPEUTICS

* GSK TAKES 19.9 PCT EQUITY STAKE IN ORCHARD AND SEAT ON BOARD

* GSK TO RECEIVE FINANCIAL CONSIDERATIONS IN FORM OF ROYALTIES AND COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS RELATED TO ACQUIRED PORTFOLIO

* BOTH COS AGREED TO A TRANSITION PERIOD DURING WHICH GSK WILL CONTINUE TO CONDUCT CERTAIN ACTIVITIES THROUGH TO END OF 2018

* ORCHARD TO ASSUME OBLIGATIONS ARISING FROM GSK’S 2010 COLLABORATION AGREEMENT WITH OSPEDALE SAN RAFFAELE, FONDAZIONE TELETHON

* ORCHARD TO ALSO ASSUME ALL OBLIGATIONS ARISING FROM GSK’S COLLABORATION AGREEMENT WITH MOLMED Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.