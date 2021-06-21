BRIEF-GSK, Vir To Test Giving Sotrovimab Intramuscularly For Mild-To-Moderate COVID-19

June 21 (Reuters) - GlaxoSmithKline Plc:
* GSK AND VIR BIOTECHNOLOGY ANNOUNCE CONTINUING PROGRESS OF THE COMET CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAMME FOR SOTROVIMAB
* ANALYSIS CONFIRMS SOTROVIMAB REDUCES HOSPITALISATION, RISK OF DEATH IN ADULTS WITH MILD-TO-MODERATE COVID-19 AT HIGH RISK OF PROGRESSION TO SEVERE DISEASE
* FURTHER RESEARCH INITIATED TO EVALUATE INTRAMUSCULAR ADMINISTRATION OF SOTROVIMAB FOR EARLY TREATMENT OF MILD-TO-MODERATE COVID-19 Further company coverage:
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