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Healthcare

BRIEF-GSK, Vir To Test Giving Sotrovimab Intramuscularly For Mild-To-Moderate COVID-19

By Reuters Staff

1 Min Read

June 21 (Reuters) - GlaxoSmithKline Plc:

* GSK AND VIR BIOTECHNOLOGY ANNOUNCE CONTINUING PROGRESS OF THE COMET CLINICAL DEVELOPMENT PROGRAMME FOR SOTROVIMAB

* ANALYSIS CONFIRMS SOTROVIMAB REDUCES HOSPITALISATION, RISK OF DEATH IN ADULTS WITH MILD-TO-MODERATE COVID-19 AT HIGH RISK OF PROGRESSION TO SEVERE DISEASE

* FURTHER RESEARCH INITIATED TO EVALUATE INTRAMUSCULAR ADMINISTRATION OF SOTROVIMAB FOR EARLY TREATMENT OF MILD-TO-MODERATE COVID-19 Further company coverage:

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