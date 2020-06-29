Healthcare
June 29, 2020 / 7:48 AM / Updated an hour ago

BRIEF-GSK’S Daprodustat Gains First Regulatory Approval

1 Min Read

June 29 (Reuters) - GlaxoSmithKline PLC:

* GLAXOSMITHKLINE PLC - GSK’S DAPRODUSTAT GAINS FIRST REGULATORY APPROVAL

* GLAXOSMITHKLINE PLC - GSK’S DAPRODUSTAT GAINS FIRST REGULATORY APPROVAL

* GSK - APPROVAL MARKS A SIGNIFICANT STEP IN GSK’S GLOBAL EFFORTS TO HELP PATIENTS WITH ANAEMIA DUE TO CHRONIC KIDNEY DISEASE (CKD).

* GSK - APPROVAL MARKS A SIGNIFICANT STEP IN GSK’S GLOBAL EFFORTS TO HELP PATIENTS WITH ANAEMIA DUE TO CHRONIC KIDNEY DISEASE

* GSK - APPROVAL OF A JAPANESE NEW DRUG APPLICATION (JNDA) FOR DUVROQ TABLETS, AN ORAL HYPOXIA-INDUCIBLE FACTOR PROLYL HYDROXYLASE INHIBITOR (HIF-PHI)

* GSK - ONGOING PHASE III GLOBAL PROGRAMME WILL SUPPORT ADDITIONAL REGULATORY SUBMISSIONS ACROSS WORLD Source text for Eikon: Further company coverage:

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