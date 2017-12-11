FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-‍GSO Capital Partners Lp Announced That It Will Launch A Internal Direct Lending Business​
Sections
Featured
Trump records 'robo-call' for Moore
Politics
Trump records 'robo-call' for Moore
EU says no support for Trump's Jerusalem move
Israel
EU says no support for Trump's Jerusalem move
Saudis go to the movies
World
Saudis go to the movies
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Funds News
December 11, 2017 / 1:16 PM / Updated an hour ago

BRIEF-‍GSO Capital Partners Lp Announced That It Will Launch A Internal Direct Lending Business​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Blackstone Group Lp:

* ‍GSO CAPITAL PARTNERS LP, BLACKSTONE‘S CREDIT PLATFORM, TODAY ANNOUNCED THAT IT WILL LAUNCH A NEW, FULLY INTEGRATED, INTERNAL DIRECT LENDING BUSINESS​

* BLACKSTONE GROUP LP - ‍GSO CAPITAL PARTNERS WILL BE CONCLUDING ITS INVESTMENT SUB-ADVISORY RELATIONSHIP WITH FS INVESTMENTS’ FUNDS APRIL 9, 2018​

* BLACKSTONE GROUP LP - ‍GSO CAPITAL PARTNERS EXPECTS TO BEGIN ITS NEW DIRECT LENDING BUSINESS AND GENERATE ADDITIONAL REVENUE IN 2018​

* BLACKSTONE GROUP LP - FOR SERVICES, GSO‘S PARTNERSHIP WITH FS INVESTMENTS IN FS FUNDS’ BUSINESS OVER LAST DECADE, GSO TO GET PAYMENTS OF $640 MILLION

* BLACKSTONE GROUP LP - BLACKSTONE ANTICIPATES UTILIZING CASH PROCEEDS FROM FS INVESTMENTS FOR THE BENEFIT OF ITS SHAREHOLDERS

* BLACKSTONE-‍GSO ANTICIPATES ITS INTERNAL DIRECT LENDING BUSINESS WILL REPLACE,EXCEED CURRENT REVENUES,EARNINGS TO BLACKSTONE SHAREHOLDERS FROM FS FUNDS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.