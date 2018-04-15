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April 15, 2018 / 1:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Guangzhou Shiyuan Electronic's 2017 Net Profit Down, Revises Bonds Issue

Reuters Staff

1 Min Read

April 15 (Reuters) - Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd:

* SAYS 2017 NET PROFIT DOWN 6.9 PERCENT Y/Y AT 691.1 MILLION YUAN ($110.18 million)

* SAYS IT REVISES BOND ISSUE PLAN, TO ISSUE CONVERTIBLE BONDS WORTH UP TO 941.8 MILLION YUAN

* SAYS BOARD APPROVES UNIT'S CAPITAL TO INCREASE TO 200 MILLION YUAN FROM 30 MILLION YUAN Source text in Chinese: bit.ly/2H3FMnC; bit.ly/2GZs05c; bit.ly/2HpiBTT Further company coverage: ($1 = 6.2725 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)

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