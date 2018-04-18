FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 18, 2018 / 5:14 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Guerbet Expects 2018 Revenue In-Line With 2017

Reuters Staff

2 Min Read

April 18 (Reuters) - Guerbet SA:

* FOR 2018, EXPECTS REVENUE IN-LINE WITH 2017 AT CONSTANT EXCHANGE RATES

* FOR 2018, EXPECTS EBITDA MARGIN DOWN BY C. 2 PERCENTAGE POINTS OF REVENUE COMPARED TO 2017

* FOR 2020, AND TAKING INTO ACCOUNT INTERNAL BOOST INITIATIVES ONLY, TARGETS REVENUE BETWEEN €850M AND €900M AT CER

* FOR 2020, AND TAKING INTO ACCOUNT INTERNAL BOOST INITIATIVES ONLY, TARGETS EBITDA MARGIN ABOVE 16.5%

* FOR 2023 TARGETS REVENUE OF AROUND C. €1.0 BILLION AT CONSTANT EXCHANGE RATES AND AN EBITDA MARGIN ABOVE 20%

* TARGETS NET CAPITAL EXPENDITURE OF C. €50M WITH ADDITIONAL ONE-OFF IMPACT OF C. €10M IN 2020 AND 2021

* FOR 2023 TARGETS NET CAPITAL EXPENDITURE OF C. € 50 MILLION

* TARGETS TO GENERATE €100M TO €150M OF REVENUE IN 2023 FROM COMPANIES ACQUIRED OVER 2018-2023 IN INTERVENTIONAL IMAGING

* EXTERNAL BOOST INITIATIVES TO BE ACHIEVED OVER 2018-2023 ARE TARGETED TO CONTRIBUTE AN ADDITIONAL €150M TO €250M OF REVENUE BY 2023

* GUERBET HAS IDENTIFIED PIPELINE OF REALISTIC TARGETS AND HAS AMBITION TO SIGN TWO ACQUISITIONS BEFORE END OF 2018

* EXTERNAL BOOST INITIATIVES TO BE ACHIEVED OVER 2018-2023 ARE TARGETED TO HAVE AN OVERALL POSITIVE IMPACT ON EBITDA MARGIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.