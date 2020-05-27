Healthcare
May 27, 2020 / 11:25 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Gulf Capital Completes Sale Of Metamed To Ray Lab

1 Min Read

May 27 (Reuters) - GULF CAPITAL :

* COMPLETS SALE OF METAMED TO RAY LAB OWNED BY A CONSORTIUM OF INTERNATIONAL AND REGIONAL INVESTORS

* CONSORTIUM OF BUYERS INCLUDES MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS, CAIRO SCAN FOR RADIOLOGY AND LABS (S.A.E.) AND A NUMBER OF EUROPEAN DEVELOPMENT FINANCIAL INSTITUTIONS (DFIS) INCLUDING DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH (DEG), DUTCH FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN (FMO), SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ECONOMIQUE (PROPARCO) AND THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD

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