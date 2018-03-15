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Consumer Goods and Retail
March 15, 2018 / 6:35 AM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Gulf Hotels Awards Crowne Plaza Renovation Contract To Douglas OHI

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - GULF HOTELS OMAN CO LTD:

* AWARDS MAIN RENOVATION CONTRACT OF HOTEL CROWNE PLAZA – MUSCAT TO DOUGLAS OHI FOR 2.050 MILLION RIALS

* TOTAL ESTIMATED COST OF RENOVATION OF VARIOUS PROJECT WORKS WILL BE ABOUT 3.5 MILLION RIALS

* MAIN RENOVATION PROJECT IS TARGETED TO BE COMPLETED BY AUG 31, 2018 AND HOTEL WILL BE CLOSED FOR ABOUT 3 MONTHS TO FACILITATE MAIN CONSTRUCTION WORKS

* RENOVATION TO BE FUNDED THROUGH TERM LOAN FROM BANK OF 2.50 MILLION RIALS AND 1 MILLION RIALS FROM INTERNAL ACCRUALS AND SURPLUS FUNDS Source:(bit.ly/2FFw7CE) Further company coverage:

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