Healthcare
April 15, 2020 / 4:23 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Gulf Navigation Provides COVID-19 Business Update

1 Min Read

April 15 (Reuters) - GULF NAVIGATION HOLDING:

* PROVIDES COVID-19 BUSINESS UPDATE AND POSITIVE IMPACT OF LOW OIL PRICES ON OPERATIONS

* GNH’S OPERATIONS ARE LARGELY UNAFFECTED BY THE IMPACT OF COVID-19 DISRUPTIONS

* SEEN SAVINGS FROM OIL PRICES DECLINES AS BUNKER COSTS HAVE DECLINED BY 40-60%

* CURRENTLY ENGAGED WITH POTENTIAL INVESTORS TO RAISE AED 125 MILLION SUKUK BY WAY OF A PRIVATE PLACEMENT

* SUKUK PROCEEDS ARE EXPECTED TO BE UTILIZED TO STRENGTHEN LIQUIDITY OF CO AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage:

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