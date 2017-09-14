BRIEF-GVC Holdings posts H1 adjusted pretax profit of 101.9 mln euros

Sept 14 (Reuters) - GVC HOLDINGS PLC:
* H1 NET GAMING REVENUE 486.2 MILLION EUROS VERSUS 390.6 MILLION EUROS IN H1 2016
* ON TRACK TO SECURE TARGETED EUR 125M OF SYNERGIES ANNOUNCED AT TIME OF BWIN.PARTY TRANSACTION, BY END OF CURRENT YEAR
* MIGRATION OF REMAINING TERRITORIES ONTO BWIN.PARTY TECHNOLOGY PLATFORM IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY END OF 2017
* H1 ADJUSTED CLEAN EBITDA OF 133.9 MILLION EUROS VERSUS 91.2 MILLION EUROS IN H1 2016
* H1 ADJUSTED PRETAX PROFIT 101.9 MILLION EUROS VERSUS 51.3 MILLION EUROS IN H1 2016
* STRONG TRADING REPORTED FOR FIRST TWO QUARTERS HAS CONTINUED INTO Q3
* DAILY GROUP NGR IS UP 12% (FOR PERIOD UP TO 10 SEPTEMBER) AGAINST CORRESPONDING PERIOD LAST YEAR
* NOW EXPECTS GROUP CLEAN EBITDA FOR CURRENT YEAR TO BE COMFORTABLY AHEAD OF CURRENT ANALYSTS’ CONSENSUS FORECAST OF EUR 255.9M Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)