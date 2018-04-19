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April 19, 2018 / 5:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-GW Pharma Announces Unanimous Positive Result Of FDA Advisory Committee Meeting

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - GW Pharmaceuticals PLC:

* GW PHARMACEUTICALS AND U.S. SUBSIDIARY GREENWICH BIOSCIENCES ANNOUNCES THE UNANIMOUS POSITIVE RESULT OF FDA ADVISORY COMMITTEE MEETING FOR FIRST PLANT-BASED PHARMACEUTICAL CANNABIDIOL TREATMENT FOR SEIZURES IN PATIENTS WITH TWO RARE, SEVERE FORMS OF EPILEPSY

* GW PHARMACEUTICALS PLC - EPIDIOLEX WAS GENERALLY WELL TOLERATED WITH MOST ADVERSE EVENTS REPORTED AS MILD OR MODERATE

* GW PHARMACEUTICALS PLC - PDUFA GOAL DATE FOR COMPLETION OF NDA REVIEW OF THE CANNABIDIOL ORAL SOLUTION EPIDIOLEX IS JUNE 27, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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