Healthcare
April 6, 2020 / 1:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-GW Pharmaceuticals PLC And Its U.S. Subsidiary Greenwich Biosciences Announce That Epidiolex (Cannabidiol) Oral Solution Has Been Descheduled And Is No Longer A Controlled Substance

1 Min Read

April 6 (Reuters) - GW Pharmaceuticals PLC:

* GW PHARMACEUTICALS PLC AND ITS U.S. SUBSIDIARY GREENWICH BIOSCIENCES, INC. ANNOUNCE THAT EPIDIOLEX® (CANNABIDIOL) ORAL SOLUTION HAS BEEN DESCHEDULED AND IS NO LONGER A CONTROLLED SUBSTANCE

* GW PHARMACEUTICALS PLC - RECEIVED NOTIFICATION FROM UNITED STATES DEA CONFIRMING THAT EPIDIOLEX IS NO LONGER SUBJECT TO CONTROLLED SUBSTANCES ACT

* GW PHARMACEUTICALS PLC - FILED A POST-APPROVAL SUPPLEMENT WITH FDA TO REMOVE SCHEDULE V DESIGNATION FROM EPIDIOLEX Source text for Eikon: Further company coverage:

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