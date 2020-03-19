Healthcare
March 19, 2020 / 9:26 AM / Updated an hour ago

BRIEF-GYM Group Says Trading In First Two Months Of Year Was In Line With Board's Expectations

1 Min Read

March 19 (Reuters) - GYM Group PLC:

* GYM GROUP PLC - TRADING IN FIRST TWO MONTHS OF YEAR WAS IN LINE WITH BOARD’S EXPECTATIONS

* GYM GROUP PLC - EMERGING OUTBREAK OF COVID-19 HAS IN LAST TWO WEEKS BEGUN TO HAVE AN IMPACT ON BUSINESS

* GYM GROUP PLC - DAILY GYM USAGE HAS STARTED TO DECREASE, NEW JOINER NUMBERS ARE MARGINALLY LOWER THAN EXPECTED, CANCELLATIONS ARE HIGHER

* GYM GROUP PLC - HAVE TAKEN A NUMBER OF ACTIONS TO REDUCE CASH OUTGOINGS, INCLUDING PAUSING PIPELINE ROLLOUT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below