BRIEF-Hallenstein Glasson Sees Qtrly Loss After Tax From Feb 2 To April 30 Of About NZ$2.8 Mln

May 13 (Reuters) - Hallenstein Glasson Holdings Ltd :
* FROM 14 MAY THERE WILL BE PHASED REOPENING OF NZ STORE NETWORK FOR GLASSONS & HALLENSTEIN BROTHERS BRANDS
* EXPERIENCED SIGNIFICANT GROWTH IN ONLINE CHANNEL COMPARED TO PRE COVID-19 SITUATION
* EXPECT ONLINE SALES TO REPRESENT MUCH LARGER SHARE OF TOTAL SALES IN FUTURE
* SEES QTRLY LOSS AFTER TAX FROM FEB 2 TO APRIL 30 OF ABOUT $2.8 MILLION
* SALES FOR FIRST 14 WEEKS OF CURRENT SEASON, FROM 2 FEB, DOWN ABOUT 32.1%
* TRADE PROFITABLY FROM MAY ONWARDS EXPECTED TO BE AT A LOWER LEVEL THAN SAME PERIOD LAST YEAR
* DIRECTORS, EXECUTIVES AND LEADERSHIP TEAMS HAVE AGREED TO A SHORT-TERM REDUCTION OF THEIR SALARIES
* ALL FIGURES IN NZ$ Source text for Eikon: Further company coverage: