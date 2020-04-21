BRIEF-Halma Sees FY Adj Pretax Profit In Range Of £265 Mln To £270 Mln

April 21 (Reuters) - Halma PLC:
* HALMA PLC - COVID-19 UPDATE
* HALMA - CONTINUE TO EXPECT OUR ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2020 TO BE IN A RANGE OF £265 MILLION TO £270 MILLION
* HALMA - EXPECT FY REVENUES TO BE APPROXIMATELY £1,330 MILLION AND YEAR-END NET DEBT (EXCLUDING IMPACT OF IFRS16) TO BE APPROXIMATELY £320 MILLION
* HALMA - FINANCIAL POSITION REMAINS ROBUST WITH COMMITTED FACILITIES TOTALLING APPROXIMATELY £750 MILLION (AT CURRENT EXCHANGE RATES)
* HALMA - CURRENTLY, WE DO NOT INTEND TO UTILISE UK GOVERNMENT’S COVID CORPORATE FINANCING FACILITY
* HALMA - EARLIEST MATURITY IN FACILITIES IS FOR £74 MILLION (AT CURRENT EXCHANGE RATES) IN JANUARY 2021
* HALMA - ACTIONS ARE EXPECTED TO RESULT IN A COST REDUCTION (NET OF COST TO IMPLEMENT THEM) OF OVER £20 MILLION IN Q1 OF NEW FINANCIAL YEAR
* HALMA - COMPANY, SECTOR AND GROUP LEADERS HAVE AGREED TO TEMPORARY SALARY REDUCTIONS FROM 1 APRIL 2020 FOR AN INITIAL THREE-MONTH PERIOD
* HALMA - WE HAVE FURLOUGHED A SMALL PERCENTAGE OF OUR WORKFORCE
* HALMA - HAVE IMPLEMENTED A WIDESPREAD HIRING FREEZE, A REDUCTION IN USE OF CONTRACTORS AND A SIGNIFICANT REDUCTION IN DISCRETIONARY OVERHEAD SPENDING
* HALMA - LIMITING CAPITAL INVESTMENT TO ESSENTIAL PROJECTS AND RESEARCH AND DEVELOPMENT ONLY
* HALMA - DO NOT EXPECT TO COMPLETE ANY ACQUISITIONS DURING Q1
* HALMA - COVID-19 PANDEMIC IS EXPECTED TO HAVE A NET ADVERSE IMPACT ON OUR MARKETS AND OUR FULL YEAR FINANCIAL RESULTS TO 31 MARCH 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: