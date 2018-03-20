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March 20, 2018 / 11:34 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Halyard Health Says‍ Plan To Restructure Co's IT Systems Was Approved

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Halyard Health Inc:

* HALYARD HEALTH SAYS‍ ON MARCH 15, PHASE OF A RESTRUCTURING PLAN TO RESTRUCTURE CO’S IT SYSTEMS WAS APPROVED - SEC FILING​

* HALYARD HEALTH INC - ‍ EXPECTS TO INCUR BETWEEN $40 MILLION AND $50 MILLION TO IMPLEMENT IT SYSTEMS RESTRUCTURING PLAN​

* HALYARD HEALTH- EXPECTS TO SUBSTANTIALLY COMPLETE “ITS” RESTRUCTURING PLAN BY 2019 END; SEES SAVINGS BETWEEN $15 MILLION AND $19 MILLION ON ANNUALIZED BASIS​

* HALYARD HEALTH INC - ‍ EXPECTS OTHER IT-RELATED COSTS TO BE REDUCED BY ABOUT $13 MILLION TO $17 MILLION PER YEAR FOLLOWING SEPARATION OF S&IP BUSINESS Source text: (bit.ly/2pqfP6B) Further company coverage:

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