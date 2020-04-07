BRIEF-Hamborner REIT Postpones 2020 AGM, Will Review Dividend

April 7 (Reuters) - HAMBORNER REIT AG:
* POSTPONEMENT OF 2020 ANNUAL GENERAL MEETING; DIVIDEND PAYMENT FOR 2019 FINANCIAL YEAR SUBJECT TO RESERVATION
* WILL ANNOUNCE A NEW DATE FOR ANNUAL GENERAL MEETING AS SOON AS SUFFICIENT PLANNING AND PERFORMANCE CERTAINTY CAN BE GUARANTEED.
* INTENDS TO DISTRIBUTE A DIVIDEND OF AT LEAST EUR 0.18 PER SHARE TO ITS SHAREHOLDERS
* WILL REVIEW APPROPRIATION OF PROFITS AND PREPARE AN UPDATED DIVIDEND PROPOSAL FOR NEW ANNUAL GENERAL MEETING TO BE CONVENED IF NECESSARY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)