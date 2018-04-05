BRIEF-Hammerson Says Estimated EPRA NAVPS of 790p at March 31

April 5 (Reuters) - Hammerson Plc:
* ESTIMATED EPRA NAVPS OF 790P1 AT 31 MARCH 2018, UP 1.8% IN QUARTER
* STRONG LEASING MOMENTUM ACROSS UK, FRANCE AND IRELAND FOLLOWING RECORD ACTIVITY IN 2017
* RECOGNISE DIFFICULT TRADING ENVIRONMENT FELT BY MANY RETAIL AND RESTAURANT FORMATS IN UK, CONTINUES TO BE GOOD DEMAND FOR SPACE ACROSS CENTRES
* WHILE KLÉPIERRE’S POSITION REMAINS UNCLEAR, BOARD DOES NOT INTEND TO FINALISE SHAREHOLDER DOCUMENTS IN RELATION TO PROPOSED ACQUISITION OF INTU
* BUSINESS IS ON TRACK TO DISPOSE OF PROPERTIES OF AT LEAST £500 MILLION IN 2018.
* ESTIMATED NET DEBT OF £3.4 BILLION AT 31 MARCH 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)