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March 20, 2018 / 7:10 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Hammerson signs credit facility for Intu properties deal​

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Hammerson Plc:

* ‍HAMMERSON PLC SIGNS £1,500 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY WITH A 3 YEAR MATURITY​

* ‍SUCCESSFUL SYNDICATION AND SIGNING OF A £1,500 MILLION UNSECURED REVOLVING CREDIT FACILITY (“RCF”) AT AN INITIAL MARGIN OF 100 BASIS POINTS WITH A SYNDICATE OF TWELVE OF ITS RELATIONSHIP BANKS.​

* ‍NEW FACILITY CAN ONLY BE DRAWN ON COMPLETION OF PROPOSED ACQUISITION OF INTU PROPERTIES PLC (“INTU”) ANNOUNCED ON 6 DECEMBER 2017 AND WILL BE USED TO REPAY SELECTED INTU DEBT FACILITIES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By UK Bureau)

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