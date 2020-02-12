Healthcare
February 12, 2020 / 12:29 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hana Microelectronics Updates On China Unit Ops Due To Coronavirus Outbreak

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Hana Microelectronics PCL:

* UPDATE RELATED TO CHINA UNIT DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK

* FOR TWO WEEKS AFTER RESUMPTION ON 10 FEB, UNIT’S FACTORY TO OPERATE AT CAPACITY OF NOT MORE THAN 30%

* FACTORY TO RUN AT A MUCH REDUCED LEVEL, ESTIMATED TO TAKE ANOTHER 4 -5 WEEKS UNTIL OUTPUT CAN BE AT A NORMALIZED LEVEL

* POTENTIAL IMPACT TO SUPPLY CHAIN WHILST CURRENTLY BEING ASSESSED IS STILL UNQUANTIFIED AT THIS STAGE

* FLAGS CONCERN ABOUT IMPACT FOR PARTS BEING SUPPLIED FROM ANY CHINA LOCATED SUPPLIERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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