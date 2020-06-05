Healthcare
June 5, 2020 / 9:37 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Hang Lung Properties Expects Due To Covid-19, 2020 Financial Results May Be Adversely Affected

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Hang Lung Properties Ltd:

* HANG LUNG PROPERTIES- EXPECT THAT DUE TO COVID-19, 2020 FINANCIAL RESULTS MAY BE ADVERSELY AFFECTED

* HANG LUNG PROPERTIES LTD - MAY REPORT A LOSS ATTRIBUTABLE IN 2020 FINANCIAL STATEMENTS

* HANG LUNG PROPERTIES LTD- EXPECTED LOSS DUE TO REVALUATION LOSS OF INVESTMENT PROPERTIES

* HANG LUNG PROPERTIES SEES NO MATERIAL EFFECT ON OPERATING CASH FLOW AND DIVIDEND DISTRIBUTION CAPABILITY OF GROUP FOR PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below