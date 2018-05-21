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May 21, 2018 / 12:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Hanmi Financial To Acquire SWNB Bancorp

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Hanmi Financial Corp:

* HANMI FINANCIAL CORPORATION ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE SWNB BANCORP, INC.

* HANMI FINANCIAL CORP - SWNB SHAREHOLDERS WILL ELECT TO RECEIVE 0.1961 SHARES OF HAFC COMMON STOCK OR $5.74 IN CASH

* HANMI FINANCIAL CORP - AGGREGATE CONSIDERATION OF TRANSACTION IS APPROXIMATELY $76.7 MILLION

* HANMI FINANCIAL CORP - ANTICIPATES ACQUISITION WILL BE ACCRETIVE TO EARNINGS PER SHARE IN 2019

* HANMI FINANCIAL CORP -DEAL ACCRETIVE TO HANMI’S 2019 EARNINGS PER SHARE

* HANMI FINANCIAL CORP - EXECUTIVE OFFICERS OF SWNB HAVE ENTERED INTO AGREEMENT TO VOTE THEIR SHARES OF SWNB COMMON STOCK IN FAVOR THE TRANSACTION

* HANMI FINANCIAL CORP - BOARD OF DIRECTORS OF BOTH HANMI AND SWNB APPROVED TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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