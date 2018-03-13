BRIEF-Hannover Re Says Div Could Rise On Strong Capitalisation

March 13 (Reuters) - Hannover Re:
* DIVIDEND PAYOUT RATIO FOR 2018 SEEN AT 35-40 PERCENT OF NET INCOME, COULD RISE IF PRESENT COMFORTABLE LEVEL OF CAPITALISATION REMAINS UNCHANGED
* FY NET PROFIT AT PROPERTY & CASUALTY BUSINESS FELL 11.8 PERCENT TO 837.3 MILLION EUR
* EXPECTATION OF GROUP NET INCOME IN EXCESS OF EUR 1 BILLION FOR 2018 CONFIRMED
* MAJOR LOSS EXPENDITURE OF EUR 1,127.3 MILLION SUBSTANTIALLY HIGHER THAN BUDGETED LEVEL
* WILDFIRES IN CALIFORNIA CAUSED CONSIDERABLE LOSSES OF EUR 101.1 MILLION IN Q4
* EXPECTS GROSS PREMIUM FOR TOTAL BUSINESS TO GROW IN CURRENT FINANCIAL YEAR BY A SINGLE-DIGIT PERCENTAGE AT CONSTANT EXCHANGE RATES Source text: here Further company coverage: