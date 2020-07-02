Healthcare
July 2, 2020 / 5:42 AM / Updated 31 minutes ago

BRIEF-Hansa Biopharma Announces Exclusive Agreement With Sarepta Therapeutics

1 Min Read

July 2 (Reuters) - Hansa Biopharma AB:

* HANSA BIOPHARMA ANNOUNCES EXCLUSIVE AGREEMENT WITH SAREPTA THERAPEUTICS TO DEVELOP AND PROMOTE IMLIFIDASE AS PRE-TREATMENT AHEAD OF GENE THERAPY IN SELECT INDICATIONS

* WILL RECEIVE A USD 10 MILLION UPFRONT PAYMENT AND IS ELIGIBLE FOR UP TO USD 397.5 MILLION IN DEVELOPMENT

* WILL BOOK ALL SALES OF IMLIFIDASE AND WOULD BE ELIGIBLE FOR ROYALTIES IN HIGH SINGLE-DIGITS TO MID-TEENS ON ANY GENE THERAPY SALES ENABLED THROUGH PRE-TREATMENT WITH IMLIFIDASE IN NAB-POSITIVE PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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