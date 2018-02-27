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February 27, 2018 / 7:25 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Hansamatrix Q4 Net Profit Up At Eur 0.3 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - HANSAMATRIX AS:

* SAYS 12 MONTHS OF 2017 SALES VOLUME EUR 19.7 MILLION‍​

* SAYS UNAUDITED CONSOLIDATED NET TURNOVER IN Q4 REACHED EUR 5.1 MILLION , UP BY 3 PERCENT

* SAYS Q4 REPORTED EBITDA RESULT WAS EUR 0.8 MILLION UP BY 45 PERCENT

* SAYS 2017 Q4 NET PROFIT WAS EUR 0.3 MILLION EUR UP BY 139 PERCENT VERSUS Q4 2016

* SAYS 12 MONTHS OF 2017 UNAUDITED CONSOLIDATED NET TURNOVER EUR 19.7 MILLION, UP BY 16 PERCENT VERSUS LAST YEAR

* SAYS 12 MONTHS OF 2017 REPORTED EBITDA RESULT WAS EUR 3.7 MILLION , UP BY 66 PERCENT VERSUS LAST YEAR Source text : bit.ly/2HLiRdn Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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