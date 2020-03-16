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March 16, 2020 / 9:31 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Harbor Star Shipping Services Inc Expects Reduction Of Revenue Due To Less Foreign Vessels

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Harbor Star Shipping Services Inc :

* EXPECTS REDUCTION OF REVENUE DUE TO LESS FOREIGN VESSELS CALLING THE PHILIPPINES

* KEY PERSONNEL MAY BE EXPOSED TO COVID-19 WHICH MAY NEGATIVELY AFFECT THE OPERATIONS OF THE BUSINESS

* PROJECTING REDUCED REVENUE IN HARBOR ASSIST UNIT DUE TO COVID-19, INITIATED INTERNAL COST SAVING TO REDUCE FIXED COSTS BY 5-15%

* MEASURES IN HARBOR ASSIST UNIT INCLUDED TERMINATING OUTSOURCED NON-ESSENTIAL SERVICES, RENEGOTIATING WITH/CHANGING SUPPLIERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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