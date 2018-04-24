BRIEF-Harley-Davidson Reports Q1 Revenue $1.54 Bln Versus $1.5 Bln

April 24 (Reuters) - Harley-Davidson Inc:
* HARLEY-DAVIDSON ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.90 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CONFIRMED FULL-YEAR SHIPMENT GUIDANCE
* IN Q2, COMPANY EXPECTS TO SHIP APPROXIMATELY 67,500 TO 72,500 MOTORCYCLES
* COMPANY NOW EXPECTS 2018 HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES OPERATING INCOME TO BE FLAT TO DOWN MODESTLY
* HARLEY-DAVIDSON-CONTINUES TO EXPECT TO INCUR RESTRUCTURING, CONSOLIDATION COSTS $170 MILLION TO $200 MILLION,CAPITAL INVESTMENT OF ABOUT $75 MILLION THROUGH 2019
* EXPECTS ONGOING ANNUAL CASH SAVINGS OF $65 MILLION TO $75 MILLION AFTER 2020
* SEES FOR FULL-YEAR 2018 OPERATING MARGIN AS A PERCENT OF REVENUE TO BE APPROXIMATELY 9.5 TO 10.5 PERCENT
* NOW EXPECTS HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES OPERATING INCOME TO BE FLAT TO DOWN MODESTLY FOR FULL-YEAR 2018
* HARLEY-DAVIDSON - CONSIDERING PROLONGED SOFTNESS IN U.S. INDUSTRY AND UNTAPPED POTENTIAL IN INTERNATIONAL MARKETS, CO IS CRAFTING STRATEGY ACCELERANTS
* SEES FOR FULL-YEAR 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF $250 MILLION TO $270 MILLION
* INTERNATIONAL RETAIL MOTORCYCLE SALES WERE UP 0.2 PERCENT IN Q1 OF 2018
* HARLEY-DAVIDSON - REFINING PLANS AND IN SUMMER INTENDS TO REVEAL SIGNIFICANT ADDITIONAL STEPS TO IMPROVE PERFORMANCE AND VALUE CREATION THROUGH 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: