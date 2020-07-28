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July 28, 2020 / 2:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Harley-Davidson Says Sales Have Increased Sequentially Since April - Conf Call

1 Min Read

July 28 (Reuters) - Harley-Davidson Inc:

* HARLEY-DAVIDSON SAYS SALES HAVE INCREASED SEQUENTIALLY SINCE APRIL - CONF CALL

* HARLEY-DAVIDSON SAYS BALANCING SUPPLY AND DEMAND, INVENTORY MANAGEMENT WILL HAVE IMPACT ON RETAIL SALES- CONF CALL

* HARLEY-DAVIDSON SAYS STILL EVALUATING WHICH INTERNATIONAL MARKETS TO EXIT- CONF CALL

* HARLEY-DAVIDSON SAYS HAS AND WILL CONTINUE TO BENEFIT FROM INTEREST SPARKED BY COVID-19 IN AUTO ACTIVITIES - CONF CALL

* HARLEY-DAVIDSON SAYS PRICES FOR PRE-OWNED BIKES ROSE 6% IN Q2 - CONF CALL Further company coverage: (Reporting by Rajesh Kumar Singh)

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