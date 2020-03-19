BRIEF-Harley-Davidson Temporarily Suspending U.S. Production

March 18 (Reuters) - Harley-Davidson Inc:
* HARLEY-DAVIDSON TEMPORARILY SUSPENDING U.S. PRODUCTION
* CLOSED ITS PILGRIM ROAD POWERTRAIN OPERATIONS FACILITY THIS AFTERNOON AFTER AN EMPLOYEE TESTED POSITIVE FOR COVID-19
* MAJORITY OF ITS U.S. PRODUCTION EMPLOYEES WILL BE ON TEMPORARY LAYOFF WITH MEDICAL BENEFITS
* HARLEY-DAVIDSON - FACILITIES TEMPORARILY SUSPENDING PRODUCTION ARE YORK VEHICLE OPERATIONS IN PENNSYLVANIA
* HARLEY-DAVIDSON -TEMPORARILY SUSPENDING MAJORITY OF PRODUCTION AT ITS U.S. MANUFACTURING FACILITIES BEGINNING THIS EVENING, MARCH 18, THROUGH MARCH 29
* HARLEY-DAVIDSON - FACILITIES TEMPORARILY SUSPENDING PRODUCTION ALSO WISCONSIN FACILITIES TOMAHAWK OPERATIONS AND PILGRIM ROAD POWERTRAIN OPERATIONS
* ALL HARLEY-DAVIDSON SPONSORED EVENTS HAVE BEEN CANCELLED UNTIL MID-APRIL Source text for Eikon: Further company coverage: