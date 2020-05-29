Healthcare
May 29, 2020 / 12:36 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Harpoon Therapeutics Presents Interim Phase 1 Data From An Ongoing Dose Escalation Trial For The Psma-Targeting Tritac® Hpn424

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Harpoon Therapeutics Inc:

* HARPOON THERAPEUTICS PRESENTS INTERIM PHASE 1 DATA FROM AN ONGOING DOSE ESCALATION TRIAL FOR THE PSMA-TARGETING TRITAC® HPN424 AT THE ASCO20 VIRTUAL SCIENTIFIC PROGRAM

* HARPOON THERAPEUTICS - INITIAL SAFETY DATA SHOWED HPN424 GENERALLY WELL-TOLERATED, & CYTOKINE-RELATED ADVERSE EVENTS HAVE BEEN TRANSIENT & MANAGEABLE

* HARPOON THERAPEUTICS - SIGNALS OF CLINICAL ACTIVITY INCLUDE MULTIPLE PATIENTS REMAINING ON STUDY FOR MORE THAN 24 WEEKS, AND SERUM PSA DECLINES Source text for Eikon: Further company coverage:

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