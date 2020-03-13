Healthcare
March 13, 2020 / 12:55 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Harrow Health Says Still Have No Interest In Or Need To Sell Co's Stock To Raise Capital

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Harrow Health Inc:

* HARROW HEALTH INC - STILL HAVE NO INTEREST IN OR NEED TO SELL CO’S STOCK TO RAISE CAPITAL

* HARROW HEALTH INC - NOT EXPECTING DISRUPTIONS IN ITS BUSINESS OR SUPPLY CHAIN AS A RESULT OF RECENT COVID-19 VIRUS CONCERNS

* HARROW HEALTH INC - BELIEVES IT HAS AMPLE SUPPLIES, AND ACCESS TO SUPPLIES, FOR DURATION OF 2020 AND, IN MOST CASES, INTO 2021

* HARROW HEALTH - “HAS BEEN IN CONTACT WITH ITS INSURANCE PROVIDER AND BELIEVES IT HAS ADEQUATE COVERAGE THROUGH ITS VARIOUS RISK MANAGEMENT POLICIES” Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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