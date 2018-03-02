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March 2, 2018 / 9:40 PM / in 16 hours

BRIEF-Harte Hanks Sells Its 3Q Digital Business

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Harte Hanks Inc:

* PRESS RELEASE - HARTE HANKS SELLS ITS 3Q DIGITAL BUSINESS

* HARTE HANKS INC - CONSIDERATION FOR SALE INCLUDED A $5 MILLION CASH PAYMENT TO HARTE HANKS

* HARTE HANKS - CONSIDERATION FOR SALE INCLUDED UP TO AN ADDITIONAL $5 MILLION IN CASH PAYABLE TO HARTE HANKS IF 3Q DIGITAL BUSINESS IS SOLD AGAIN

* HARTE HANKS - ‍ALSO EXPECTS THAT IT WILL BE DUE YET-TO-BE-QUANTIFIED TAX REFUND RELATED TO SALE AFTER FILING 2018 U.S. FEDERAL INCOME TAX RETURN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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