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May 17, 2018 / 9:53 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Harte Hanks To Appoint Four New Independent Directors To The Board

Reuters Staff

1 Min Read

May 17 (Reuters) - Harte Hanks Inc:

* HARTE HANKS TO APPOINT FOUR NEW INDEPENDENT DIRECTORS TO THE BOARD

* HARTE HANKS INC - WILL SEEK BOARD DECLASSIFICATION

* HARTE HANKS INC - CO, SOME STOCKHOLDERS WHO COLLECTIVELY OWN ABOUT 11.8% OF CO’S OUTSTANDING SHARES, HAVE ENTERED INTO A COOPERATION AGREEMENT

* HARTE HANKS - IN CONNECTION WITH APPOINTMENTS, HARTE HANKS HAVE ENTERED INTO A COOPERATION AGREEMENT WITH CERTAIN STOCKHOLDERS

* HARTE HANKS INC - UNDER TERMS OF COOPERATION AGREEMENT, CERTAIN STOCKHOLDERS HAS AGREED TO CERTAIN STANDSTILL AND VOTING COMMITMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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