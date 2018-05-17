BRIEF-Harte Hanks To Appoint Four New Independent Directors To The Board

May 17 (Reuters) - Harte Hanks Inc:
* HARTE HANKS TO APPOINT FOUR NEW INDEPENDENT DIRECTORS TO THE BOARD
* HARTE HANKS INC - WILL SEEK BOARD DECLASSIFICATION
* HARTE HANKS INC - CO, SOME STOCKHOLDERS WHO COLLECTIVELY OWN ABOUT 11.8% OF CO’S OUTSTANDING SHARES, HAVE ENTERED INTO A COOPERATION AGREEMENT
* HARTE HANKS - IN CONNECTION WITH APPOINTMENTS, HARTE HANKS HAVE ENTERED INTO A COOPERATION AGREEMENT WITH CERTAIN STOCKHOLDERS
* HARTE HANKS INC - UNDER TERMS OF COOPERATION AGREEMENT, CERTAIN STOCKHOLDERS HAS AGREED TO CERTAIN STANDSTILL AND VOTING COMMITMENTS Source text for Eikon: Further company coverage: