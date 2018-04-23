BRIEF-Hasbro Reports Q1 Loss Per Share Of $0.90

April 23 (Reuters) - Hasbro Inc:
* Q1 REVENUE $716.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $814 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.33 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.10
* WE REMAIN ON TRACK TO MEET OUR GOAL OF GENERATING $600 TO $700 MILLION IN OPERATING CASH FLOW THIS YEAR
* QTRLY NET REVENUE FROM U.S. AND CANADA $364.3 MILLION VERSUS $451.6 MILLION REPORTED LAST YEAR
* QTRLY INTERNATIONAL SEGMENT NET REVENUE $287.9 MILLION VERSUS $345.3 MILLION REPORTED LAST YEAR
* QTRLY FRANCHISE BRANDS NET REVENUE $361.7 MILLION VERSUS $449.2 MILLION
* QTRLY HASBRO GAMING NET REVENUE $105.2 MILLION VERSUS $135.8 MILLION
* QTRLY PARTNER BRANDS NET REVENUE $200.6 MILLION VERSUS $213 MILLION
* DURING Q1, COMPANY RECORDED LOWER REVENUES IN PART DUE TO LOSS OF REVENUES FROM TOYS”R”US IN U.S. AND EUROPE
* Q1 REVENUES DECREASED TO $716.3 MILLION DUE TO LIQUIDATION OF TOYS”R”US AND RETAIL INVENTORY OVERHANG, PRIMARILY IN EUROPE
* HASBRO - IN ASSOCIATION WITH RELATED LIQUIDATIONS OF TOYS”R”US, COMPANY RECORDED AFTER-TAX EXPENSES OF $61.4 MILLION IN QUARTER, PRIMARILY BAD DEBT
* HASBRO- U.S. AND CANADA SEGMENT’S Q1 PERFORMANCE REFLECTED TOYS”R”US LIQUIDATION IN LOWER REVS & $52.3 MILLION OF PRE-TAX EXPENSES, PRIMARILY BAD DEBT Source text for Eikon: Further company coverage: