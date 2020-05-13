Healthcare
May 13, 2020 / 6:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hastings Group agrees to terminate agreement with major shareholder

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Hastings Group Holdings PLC:

* SAYS HAS MUTUALLY AGREED WITH BROAD STREET PRINCIPAL INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD AND CERTAIN OTHER AFFILIATES OF GOLDMAN SACHS GROUP INC

* SAYS AGREES TO WAIVE AND TERMINATE EACH OTHER’S RESPECTIVE RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER A RELATIONSHIP AGREEMENT ENTERED INTO AT TIME OF COMPANY’S IPO IN OCTOBER 2015

* SAYS AS A RESULT OF THIS WAIVER AND TERMINATION, GS SHAREHOLDERS NO LONGER HAVE A RIGHT TO NOMINATE A DIRECTOR FOR APPOINTMENT TO COMPANY’S BOARD Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Simon Jessop)

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