BRIEF-Hastings Group Says FY Adjusted Operating Profit Of £109.7 Mln Vs £190.6 Mln in 2018

Feb 27 (Reuters) - Hastings Group Holdings PLC:
* SAYS FY ADJUSTED OPERATING PROFIT OF £109.7M (2018: £190.6M)
* SAYS FY GROSS WRITTEN PREMIUMS STABLE AT £961.6MLN FOR YEAR (2018: £958.3MLN)
* SAYS GROWTH IN LIVE CUSTOMER POLICIES IN FY TO 2.85 MILLION, UP 5% FROM LAST YEAR
* SAYS CALENDAR YEAR LOSS RATIO BEFORE IMPACT OF OGDEN RATE CHANGE OF 81.6% (2018: 75.0%)
* 2020 TRADING STARTED IN LINE WITH EXPECTATIONS; GROUP TARGETING 75-79% LOSS RATIO ON WRITTEN BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage: