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March 18, 2020 / 10:40 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Hatten Land Updates On 14-Day Movement Control Order Imposed By Government Of Malaysia

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Hatten Land Ltd:

* HATTEN LAND LTD UPDATES ON 14-DAY MOVEMENT CONTROL ORDER IMPOSED BY GOVERNMENT OF MALAYSIA

* OFFICES AND SALES GALLERIES IN MALAYSIA HAVE BEEN CLOSED DURING FROM 18 MARCH 2020 TO 31 MARCH 2020

* EXPECTS THAT FINANCIAL RESULTS WILL BE ADVERSELY IMPACTED FOR Q3 ENDING 31 MARCH 2020 AND FULL YEAR ENDING 30 JUNE 2020

* CONSTRUCTION WORKS FOR GROUP’S ONGOING PROJECTS IN MALAYSIA CEASED DURING EFFECTIVE PERIOD

* EXTENT OF IMPACT ON GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE AND OPERATIONS FOR FULL YEAR 2020 CANNOT BE DETERMINED Source text for Eikon: Further company coverage:

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