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May 3, 2018 / 8:50 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Haynes International Reports Q2 Loss Per Share Of $0.17

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Haynes International Inc:

* HAYNES INTERNATIONAL, INC. REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q2 LOSS PER SHARE $0.17

* Q2 REVENUE $110.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $105.8 MILLION

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.04 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* BACKLOG OF $212.3 MILLION AT MARCH 31, 2018, AN INCREASE OF 3.2 PCT FROM $205.7 MILLION AT DECEMBER 31, 2017

* STRONGER MARKET PRICING LEVELS,HIGHER RAW MATERIAL MARKET PRICES SHOULD PROVIDE PRICING STRENGTH INTO SECOND HALF OF 2018

* EXPECTS Q3 REVENUE AND EARNINGS TO BE BETTER THAN THOSE OF Q2 OF FISCAL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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