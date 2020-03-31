Healthcare
March 31, 2020 / 6:11 AM / in an hour

BRIEF-Hazer Group Approves Capex Budget For Hazer Commercial Demonstration Plant

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Hazer Group Ltd:

* APPROVED CAPEX BUDGET FOR HAZER COMMERCIAL DEMONSTRATION PLANT OF $16.65 MILLION

* AT THIS STAGE COVID-19 PANDEMIC HAS HAD LIMITED IMPACT ON CO’S ACTIVITIES

* CONTINUING TO PROGRESS COMMERCIAL ACTIVITIES REQUIRED TO REACH FINAL INVESTMENT DECISION ON HAZER CDP

* NEGOTIATION OF BINDING BIOGAS SUPPLY AND PROJECT DEVELOPMENT AGREEMENTS ARE CONTINUING WITH WATER CORPORATION

* NEGOTIATION OF BINDING HYDROGEN OFFTAKE AGREEMENT IS IN PROGRESS WITH BOC LTD

* TARGET OF MAKING DECISION ON PROJECT FID BY MID-2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below