FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Hc2 Broadcasting Subsidiary Acquires Azteca America
Sections
Featured
Speed hurts quality at Tesla, some workers say
Autos
Speed hurts quality at Tesla, some workers say
Big Brother looms as Supreme Court tackles cellphone dispute
Supreme Court
Big Brother looms as Supreme Court tackles cellphone dispute
Scientists take major step toward creating artificial life
Science
Scientists take major step toward creating artificial life
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 29, 2017 / 9:59 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Hc2 Broadcasting Subsidiary Acquires Azteca America

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Hc2 Holdings Inc:

* HC2 BROADCASTING SUBSIDIARY ACQUIRES AZTECA AMERICA

* HC2 HOLDINGS INC - FINANCIAL TERMS OF TRANSACTIONS WERE NOT DISCLOSED.

* HC2 HOLDINGS INC - UNDER AGREEMENT WITH NORTHSTAR, HC2 NETWORK TO ACQUIRE NORTHSTAR‘S BROADCAST TELEVISION STATIONS, WHICH CARRY AZTECA AMERICA PROGRAMMING

* HC2 HOLDINGS INC - AZTECA DEAL INCLUDES PROGRAMMING & SERVICES AGREEMENT THAT PROVIDES HC2 WITH ACCESS TO TV AZTECA‘S CURRENT PROGRAMMING IN MEXICO

* HC2 HOLDINGS INC - UNIT HAS ACQUIRED AZTECA AMERICA FROM AFFILIATES OF TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.