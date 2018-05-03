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May 3, 2018 / 1:14 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-HC2 Holdings Announces Launch Of Private Offering Of $105 Mln Senior Secured Notes

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - HC2 Holdings Inc:

* HC2 HOLDINGS ANNOUNCES LAUNCH OF PRIVATE OFFERING OF $105 MILLION SENIOR SECURED NOTES

* HC2 HOLDINGS INC - PRIVATE OFFERING OF $105 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS 11.000% SENIOR SECURED NOTES DUE 2019

* HC2 HOLDINGS INC - PRIVATE OFFERING OF $105 MILLION OF ITS 11.000% SENIOR SECURED NOTES DUE 2019

* HC2 HOLDINGS INC - EXPECTS TO USE NET PROCEEDS FROM ISSUANCE OF NOTES TO REFINANCE ALL OUTSTANDING SENIOR SECURED BRIDGE LOANS Source text for Eikon: Further company coverage:

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