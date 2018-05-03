BRIEF-HC2 Holdings Announces Launch Of Private Offering Of $105 Mln Senior Secured Notes

May 3 (Reuters) - HC2 Holdings Inc:
* HC2 HOLDINGS ANNOUNCES LAUNCH OF PRIVATE OFFERING OF $105 MILLION SENIOR SECURED NOTES
* HC2 HOLDINGS INC - PRIVATE OFFERING OF $105 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS 11.000% SENIOR SECURED NOTES DUE 2019
* HC2 HOLDINGS INC - PRIVATE OFFERING OF $105 MILLION OF ITS 11.000% SENIOR SECURED NOTES DUE 2019
* HC2 HOLDINGS INC - EXPECTS TO USE NET PROCEEDS FROM ISSUANCE OF NOTES TO REFINANCE ALL OUTSTANDING SENIOR SECURED BRIDGE LOANS Source text for Eikon: Further company coverage: