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May 10, 2018 / 11:45 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-HDI Qtrly Earnings Per Share $ 0.38

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Hardwoods Distribution Inc:

* HDI ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* HARDWOODS DISTRIBUTION INC - QTRLY CONSOLIDATED SALES INCREASED 4.4% TO $270.8 MILLION

* HARDWOODS DISTRIBUTION INC - TRADE CASE REDUCED HDI’S Q1 2018 GROSS MARGIN BY AN ESTIMATED $1.2 MILLION AND PROFIT BY AN ESTIMATED $0.9 MILLION

* HARDWOODS DISTRIBUTION - TRADE CASE DISRUPTION EXPECTED TO CONTINUE TO RESULT IN SOME DOWNWARD PRESSURE ON GROSS MARGIN PERCENTAGE THROUGH TO MID-2018

* HARDWOODS DISTRIBUTION INC - QTRLY EARNINGS PER SHARE $ 0.38

* HARDWOODS DISTRIBUTION INC - QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $ 0.39 Source text for Eikon: Further company coverage:

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